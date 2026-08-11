Isole minori, Musumeci “Risorse per i musei del mare”

ROMA (ITALPRESS) – Dal governo Meloni a favore delle isole minori risorse fino a mezzo milione circa per realizzare o riqualificare uno spazio museale dedicato alla civiltà del mare. Possono partecipare i 35 Comuni che ricadono sulle isolette, ma anche le Unioni, Fondazioni, Regioni ed altri enti. Le istanze devono essere presentate entro il 5 ottobre 2026.
“Questa nostra ulteriore iniziativa – commenta il ministro per le Politiche del mare Nello Musumeci – punta a due obiettivi: preservare le testimonianze identitarie che narrano il rapporto plurisecolare degli isolani con il mare e dotare quei meravigliosi luoghi di una struttura museale moderna, innovativa e attrattiva per il turismo culturale”.
I dettagli della partecipazione al Bando sono sul sito del Dipartimento per le Politiche del mare.
– Foto IPA Agency –
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