ROMA (ITALPRESS) – La temperatura media della superficie marina negli oceani extra polari, privi di ghiaccio stagionale, ha raggiunto a luglio il livello piu’ alto mai registrato per questo mese, mentre l’Europa occidentale ha segnato un nuovo record di caldo nel bimestre giugno-luglio. E’ quanto emerge dai dati del servizio europeo di monitoraggio climatico Copernicus, secondo cui le persistenti ondate di calore che dalla fine di maggio interessano l’Europa occidentale hanno contribuito a superare il precedente record relativo al periodo giugno-luglio, risalente al 2022, aggravando al contempo siccita’ e incendi boschivi. A luglio la temperatura media della superficie marina negli oceani extra-polari e’ stata pari a 20,96 gradi centigradi, superiore al precedente massimo di 20,89 gradi registrato nel 2023. Nel luglio 2026 le condizioni di caldo e siccità prolungate nell’Europa occidentale hanno portato alla diffusione e all’intensificazione di incendi estremi, ricorda Copernicus.

Nel corso del mese si è registrata anche la temperatura superficiale del mare più alta mai rilevata per il mese di luglio negli oceani extrapolari, in parte alimentata dallo sviluppo di condizioni di El Niño nel Pacifico equatoriale, come riportato dal Servizio relativo ai cambiamenti climatici di Copernicus (C3S), implementato dal Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (ECMWF). I valori record delle temperature superficiali del mare lungo l’Atlantico e nel Mediterraneo occidentale, sono stati associati a ondate di calore marine diffuse, di intensità forte o grave, che hanno colpito le comunità e gli ecosistemi costieri. In gran parte dell’Europa occidentale si è assistito al persistere e all’intensificarsi della siccità diffusa osservata a maggio e giugno, con precipitazioni e/o umidità del suolo eccezionalmente basse segnalate in Francia, Spagna, alcune zone della Germania e nel Regno Unito. In tutte le regioni colpite dalla siccità, le portate fluviali sono state molto inferiori alla media o eccezionalmente basse.

La temperatura media sul territorio europeo nel luglio 2026 è stata l’undicesima più alta mai registrata per il mese, pari a 20,49 gradi, ovvero 0,66 gradi al di sopra della media del mese per il periodo 1991-2020. La temperatura media di giugno-luglio per l’Europa occidentale è stata la più alta mai registrata, pari a 21,62 gradi, ovvero 2,79 gradi al di sopra della media, avendo superato il precedente record del 2022 e a testimonianza dell’eccezionale persistenza del caldo dall’inizio dell’estate. Nel luglio 2026, prosegue Copernicus, le condizioni di siccità superiori alla media osservate a giugno e, in parte, a maggio si sono protratte e si sono intensificate in gran parte dell’Europa occidentale e in vaste regioni dell’Europa centrale, in particolare in alcune zone della Penisola Iberica, della Francia, della Germania, dell’Austria e dell’Ungheria. Anche il Regno Unito, l’Irlanda, parte dell’Islanda e la regione del Benelux (Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo) hanno registrato condizioni di eccezionale siccità nel mese di luglio.

– foto IPA Agency –

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