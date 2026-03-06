Paralimpiadi al via, Stefani “Tutti i 655 atleti meritano una medaglia d’oro”

VENEZIA (ITALPRESS) – “Con le Paralimpiadi si celebrano attraverso lo sport la voglia di vivere e il coraggio di persone alle quali la vita ha riservato mille ostacoli. Sono il momento più alto della riscossa di uomini e donne non comuni che mandano a tutti noi un messaggio fortissimo: non arrendersi mai, perché lottando si può sempre vincere”. Lo dice il Presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani, in occasione della cerimonia d’apertura dei Giochi Paralimpici invernali 2026 di Milano-Cortina.

“A tutte le ragazze e i ragazzi che renderanno specialissimi e spettacolari i giorni di gare – prosegue Stefani – invio il mio più caloroso benvenuto e quello di un popolo come quello veneto che ha dimestichezza e amore per le terre alte. Significano cultura, natura, tradizioni. Oggi, per due settimane, il loro leit motiv sarà lo sport. Cosa può esserci di più bello? Un grande in bocca al lupo ai 655 atleti che si contenderanno le medaglie. Tre per disciplina se le metteranno al collo, ma tutti sono per noi veri e propri campioni, di sport e di vita”.

“Dalla loro nascita – osserva Stefani – le Paralimpiadi sono passate di successo in successo, fino ai record di questa edizione, con il maggior numero di atleti di sempre e con 79 gare tutte spettacolari, (39 maschili, 35 femminili e 5 misti) suddivise in sei sport differenti. Invito chi non ha mai visto una gara paralimpica ad andare sulle nevi e sul ghiaccio nelle prossime due settimane. Ne tornerà arricchito, negli occhi per lo spettacolo atletico e tecnico, e nel cuore per il messaggio di inclusione che si alzerà forte e chiaro”. “Forza ragazzi – conclude Stefani – è il vostro momento. Vivetelo, viviamolo, con gioia e fierezza perché tutti i 655 atleti la loro medaglia d’oro l’hanno già vinta nella vita”.

– Foto IPA Agency –

