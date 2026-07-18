Pappalardo “Il trasporto aereo rappresenta un’infrastruttura strategica per la crescita dell’Italia”

MARATEA (ITALPRESS) – “Non potevamo mancare a un appuntamento che riunisce tanti protagonisti del Sistema Paese. Come ITA Airways siamo parte di questo ecosistema e crediamo che il trasporto aereo rappresenti un’infrastruttura strategica per la crescita dell’Italia. Stiamo investendo nello sviluppo del nostro network, rafforzando i collegamenti nazionali e puntando con decisione sull’espansione internazionale e intercontinentale. È una scelta che sostiene la crescita della compagnia, ma anche quella del Paese. Dopo l’apertura della tratta diretta Roma Fiumicino-Houston, ci prepariamo ad avviare il collegamento con Santo Domingo e stiamo valutando nuove destinazioni. Il Made in Italy è al centro della nostra identità: vogliamo che ogni passeggero, dal momento in cui sale a bordo, possa vivere un’esperienza che racconti l’eccellenza italiana, attraverso l’accoglienza, la qualità del servizio e i valori che rappresentano il nostro Paese”. Lo ha detto Sandro Pappalardo, presidente di ITA Airways, intervenendo a Maratea all’undicesima edizione dell’evento “LaRipartenza, liberi di pensare”, ideato da Nicola Porro, direttore responsabile del giornale Nicolaporro.it. Al centro de “LaRipartenza” i temi dello sviluppo economico, dell’intelligenza artificiale, delle infrastrutture, dell’energia e dello sviluppo del sud.

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