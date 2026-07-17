Più merci su ferro e un sistema logistico regionale più integrato, rinnovato il protocollo Emilia-Romagna Intermodal Cluster

BOLOGNA (ITALPRESS) – Più merci su ferro e un sistema logistico regionale sempre più integrato. È l’obiettivo del nuovo Protocollo Er.i.c., Emilia-Romagna Intermodal Cluster, sottoscritto oggi dall’assessora regionale alla Mobilità e Trasporti, Irene Priolo, insieme agli operatori pubblici e privati del sistema logistico e intermodale regionale.

L’intesa punta a rafforzare il coordinamento tra porto di Ravenna, interporti, terminal ferroviari e imprese, con l’obiettivo di sostenere l’intermodalità delle merci, la competitività del sistema regionale e la sostenibilità dei trasporti. Tra le novità c’è l’ingresso nel Cluster di Fs Logistix, società del Gruppo Fs attiva nel trasporto merci e nella logistica integrata. Nel 2025 il cluster Er.i.c. ha movimentato oltre 18 milioni di tonnellate di merci, pari a quasi il 95% del totale del trasporto ferroviario merci regionale. Il nuovo Protocollo individua le direttrici di lavoro dei prossimi anni: sviluppo dell’intermodalità, formazione, innovazione, digitalizzazione, sostenibilità e internazionalizzazione.

“Rafforziamo un’alleanza strategica per una logistica sempre più integrata, sostenibile e competitiva”, sottolinea l’assessore Priolo. “Solo mettendo a sistema infrastrutture, competenze e servizi possiamo rendere il trasporto delle merci più efficiente, competitivo e sostenibile, rafforzando il ruolo dell’Emilia-Romagna come piattaforma logistica e produttiva”.

La Regione annuncia inoltre l’approvazione, nei prossimi giorni, della disciplina attuativa di due misure previste dalla nuova legge regionale sulla logistica e l’intermodalità: un bando da 1,3 milioni, primo tassello di un programma pluriennale da 4,1 milioni a sostegno del trasporto ferroviario merci, e una misura da 350 mila euro, inserita in un programma da 1,4 milioni, per ridurre il costo del trasporto ferroviario attraverso lo “sconto traccia” sulla rete regionale gestita da Fer. A sottoscrivere il Protocollo, insieme alla Regione, Fhp Intermodal, Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale, Interporto Bologna, Fs Logistix, Dinazzano Po, Terminal Rubiera, Lugo Terminal, Sapir, Cepim e Terminal Piacenza Intermodale.

– Foto Regione Emilia-Romagna –

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