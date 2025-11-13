Home Video News Ambiente Papiro Sarda inaugura il nuovo impianto a GNL e accelera sulla transizione
CAGLIARI (ITALPRESS) - La transizione energetica in Sardegna segna un nuovo traguardo con l’inaugurazione del nuovo impianto a GNL, gas naturale liquefatto, presso la cartiera Papiro Sarda di Macchiareddu, realizzato in collaborazione con Liquigas. L’iniziativa rappresenta un passo importante verso la decarbonizzazione del comparto industriale e la riduzione delle emissioni sull’isola. col/mgg/mrv