Papa Leone XIV riceve in udienza privata la Presidente della Repubblica di Malta Spiteri Debono

ROMA (ITALPRESS/MNA) – Papa Leone ha ricevuto questa mattina in udienza privata la Presidente della Repubblica di Malta, Myriam Spiteri Debono, in Vaticano. Al termine dell’incontro con il Pontefice, la leader maltese ha avuto colloqui con il Cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato della Santa Sede. All’incontro ha preso parte anche l’Arcivescovo Paul R. Gallagher, Segretario per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali.

Secondo quanto riferito da un comunicato della Sala Stampa della Santa Sede, i colloqui svoltisi presso la Segreteria di Stato si sono tenuti in un clima di cordialità. Nel corso delle conversazioni, le parti hanno avuto uno scambio di vedute sull’attuale situazione internazionale. Particolare attenzione è stata riservata agli sviluppi in corso in Medio Oriente e al conflitto in Ucraina. Gli incontri confermano il costante impegno diplomatico tra la Santa Sede e Malta, nonché la comune preoccupazione per le sfide globali e la stabilità delle diverse aree regionali.

