Papa Leone XIV riceve Abbas: “Urgente soccorso ai civili di Gaza e porre fine al conflitto”

VATICANO (ITALPRESS) – Nella mattinata di oggi, papa Leone XIV ha ricevuto in udienza, nel Palazzo Apostolico Vaticano, Mahmoud Abbas, presidente dello Stato di Palestina, in concomitanza con il decimo anniversario dell’Accordo Globale tra la Santa Sede e lo Stato di Palestina (26 giugno 2015). Lo riferisce la Sala stampa del Vaticano. Durante il cordiale colloquio, è stata constatata l‘urgenza di prestare soccorso alla popolazione civile a Gaza e di porre termine al conflitto, perseguendo la prospettiva della soluzione a due Stati.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).