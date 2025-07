Papa Leone XIV riceve Zelensky e offre all’Ucraina il Vaticano come sede per i negoziati

ROMA (ITALPRESS) – Questa mattina Papa Leone XIV ha ricevuto in udienza nella residenza di Castel Gandolfo il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, con il quale si è intrattenuto sul conflitto in corso e sull’urgenza di percorsi di pace giusti e duraturi.

Nel corso del colloquio, è stata ribadita l’importanza del dialogo come via privilegiata per porre fine alle ostilità. Il Santo Padre ha espresso dolore per le vittime e rinnovato la propria preghiera e vicinanza al popolo ucraino, incoraggiando ogni sforzo volto alla liberazione dei prigionieri e alla ricerca di soluzioni condivise. Il Santo Padre ha riaffermato la disponibilità ad accogliere in Vaticano i rappresentanti di Russia e Ucraina per i negoziati.

