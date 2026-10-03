Papa Leone XIV nomina il cardinale Mauro Gambetti come nuovo arcivescovo Chieti-Vasto

ROMA (ITALPRESS) – Papa Leone XIV ha scelto Mauro Gambetti, francescano conventuale, come nuovo pastore dell’arcidiocesi abruzzese, dopo aver accettato la rinuncia dell’arcivescovo Bruno Forte, 77 anni. Lo riporta Vatican News.

Dal febbraio 2021 Gambetti è stato vicario generale di Sua Santità per la Città del Vaticano, arciprete della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano e presidente della Fabbrica di San Pietro. In precedenza, dal 2013 al 2020, è stato custode del Sacro Convento di San Francesco in Assisi.

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