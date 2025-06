CITTÀ DEL VATICANO (ITALPRESS) – Il Giro d’Italia 2025, durante gli 8 km di trasferimento della ventunesima tappa – la Roma-Roma di 143 km, si è fermato di fronte al Vaticano. Il gruppo ha ricevuto il saluto e la Benedizione di Papa Leone XIV che ha stretto la mano a Simon Yates (maglia rosa), Isaac del Toro (maglia bianca), Lorenzo Fortunato (maglia azzurra) e Mads Pedersen (maglia ciclamino).

“Buongiorno a tutti, benvenuti in Vaticano. È un piacere poter salutare questa ultima tappa del giro, spero che per tutti voi sia una giornata bellissima – ha detto il Santo Padre ai corridori – Sappiate che siete modelli per giovani di tutto il mondo, vi ringrazio per quello che fate. Siamo al Giro d’Italia ma non soltanto in Italia. Il ciclismo che è tanto importante, come lo sport in generale. Vi ringrazio per tutto quello che fate. Siete modelli davvero e spero che come avete imparato a curare il corpo, anche lo spirito sia sempre benedetto. Siate sempre attenti a tutto l’essere umano: corpo, mente, cuore, spirito”.

– foto IPA Agency –

