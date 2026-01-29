Papa Leone XIV “Che i Giochi contribuiscano a costruire ponti fra culture e popoli”

MILANO (ITALPRESS) – “Queste giornate di sana competizione contribuiscano a costruire ponti tra culture e popoli, promuovendo l’accoglienza, la solidarietà e la pace”. È l’auspicio in vista di Milano-Cortina 2026 di Papa Leone XIV in un telegramma, a firma del segretario di Stato Parolin, indirizzato oggi all’arcivescovo di Milano monsignor Mario Delpini in occasione dell’arrivo della Croce degli Sportivi nella chiesa di San Babila a Milano, dove sarà custodita per l’intero svolgimento dei Giochi invernali.

Il Pontefice si augura che “l’evento susciti amicizia e di fraternità, rinsaldando la consapevolezza del valore dello sport al servizio dello sviluppo integrale della persona umana”, riporta “Vatican News”. La Basilica di San Babila sarà la chiesa degli sportivi a Milano durante tutto il periodo dei Giochi, custodirà la Croce degli Sportivi e proporrà pannelli dedicati ai valori dello sport, con riferimenti educativi e culturali. Rappresenterà inoltre il punto di partenza del Tour dei valori dello sport, percorso che coinvolgerà migliaia di ragazze e ragazzi provenienti dalle scuole, dagli oratori e dalle società sportive, mettendo al centro lo sport come esperienza umana, educativa e comunitaria.

