Papa Leone XIV si affaccia per l’Angelus cinque giorni dopo l’intervento: “Grazie a chi ha pregato per me, riprenderò gradualmente le mie attività”

IPA89546857 - Pope Leo XIV tells the faithful gathered for the Sunday Angelus on October 11, 2026 at the Vatican, that his doctors have found a localized nodule in his lung and will operate in a few days. The pope said the nodule was detected at a very early stage and is well localized. Photo by (EV) Elisabetta Trevisan/Vatican Media/ ABACAPRESS.COM

ROMA (ITALPRESS) – Puntuale a mezzogiorno, il Papa si è affacciato alla finestra del Palazzo apostolico su piazza San Pietro per la recita dell’Angelus, il giorno dopo le dimissioni dal Policlinico Agostino Gemelli. Appena apparso, il Pontefice ha salutato i fedeli con un “Buona domenica”, accolto dal caloroso applauso della folla presente in piazza.

“Desidero ringraziare tutti coloro che in questi giorni hanno pregato per me. Ho sentito davvero il vostro sostegno. Grazie!. Particolare riconoscenza esprimo ai medici, agli infermieri e a tutto il personale del Policlinico Gemelli”, ha aggiunto il Pontefice, sottolineando che “questa esperienza mi ha fatto provare in modo particolare la vicinanza a quanti attraversano la malattia e una condizione di infermità“. “Superata questa fase delicata, come sapete, ora riprenderò gradualmente le mie attività, sempre con l’aiuto di Dio e delle vostre preghiere. Grazie ancora. Buona domenica!”, ha concluso il Papa

-Foto IPA Agency-
(ITALPRESS).

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