ROMA (ITALPRESS) – Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha invitato Papa Leone XIV a visitare Israele durante la telefonata odierna. Lo riferiscono i media israeliani. La telefonata è avvenuta in seguito all’attacco dell’esercito israeliano avvenuto ieri che ha colpito la chiesa della Sacra Famiglia a Gaza, causando la morte di tre persone e ferendone altre, tra cui alcuni gravemente. Durante il colloquio, Leone XIV “ha rinnovato il suo appello affinché venga ridato slancio all’azione negoziale e si raggiunga un cessate il fuoco e la fine della guerra”, riferisce una nota della Sala Stampa del Vaticano.

Il Pontefice ha inoltre espresso ancora “preoccupazione per la drammatica situazione umanitaria della popolazione a Gaza, il cui prezzo straziante è pagato in modo particolare da bambini, anziani e persone malate”. Infine, conclude il comunicato, il Papa “ha ribadito l’urgenza di proteggere i luoghi di culto e soprattutto i fedeli e tutte le persone in Palestina ed Israele”.

In una nota ieri sera l’ufficio di Netanyahu ha fatto sapere che Israele si è rammaricato profondamente per l’accaduto. Durante la telefonata, aggiungono i media israeliani, Netanyahu ha detto al Papa che sta lavorando per il rapido rilascio degli ostaggi e che “i negoziati stanno procedendo. Siamo vicini a un accordo“. Negli ultimi anni le relazioni tra il Vaticano e Israele hanno toccato livelli di tensione, soprattutto dopo l’operazione militare a Gaza.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).