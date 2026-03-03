Papa Leone “Lavorare per la pace, meno odio e cercare soluzioni senza armi”

ROMA (ITALPRESS) – “Pregare per la pace, lavorare per la pace, meno odio. Sempre sta aumentando l’odio nel mondo”. È l’appello che Papa Leone XIV ha rinvolto parlando con un gruppo di giornalisti a Castel Gandolfo. Il Pontefice invita a “cercare veramente di promuovere il dialogo” e “cercare soluzioni, senza le armi, per risolvere i problemi”. Parole che ricalcano quelle che aveva pronunciato domenica scorsa all’Angelus: “La stabilità e la pace non si costruiscono con minacce reciproche, né con le armi, che seminano distruzione, dolore e morte, ma solo attraverso un dialogo ragionevole, autentico e responsabile”.
