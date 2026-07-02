PADOVA (ITALPRESS) – “Ho già parlato con Calderone e con Giorgetti, il governo raccoglie la vostra istanza di garantire che questa misura” sulla detassazione dei rinnovi contrattuali “possa essere garantita anche per la prossima manovra”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo al XIX Congresso nazionale della Uil a Padova.

Sulla condizionalità degli incentivi occupazionali, “noi sappiamo bene che per anni lo Stato ha distribuito soldi a pioggia a tutti, noi abbiamo con coraggio scelto di dire ‘basta’ perché non sono soldi dello Stato, ma li raccoglie dalle tasche degli italiani – ha aggiunto la Premier – Tutto questo ci consente di combattere quei contratti pirata, anche questa è una vittoria che dobbiamo considerare di tutti, anche dei datori di lavoro che rispettano la legge e sono vittime di chi applica il dumping”.

“Sono convinta che sia su priorità come questa che si misuri la civiltà di una nazione, abbiamo aumentato le risorse e gli ispettori, che non sono mai sufficienti, ma oggi lo Stato è dentro i luoghi di lavoro come non si vedeva da tempo. Chiaramente non basta. I numeri ci dicono che la prevenzione, i controlli, la formazione cominciano a funzionare e a maggior ragione insieme non dobbiamo abbassare la guardia. La sicurezza sul lavoro è un diritto inalienabile, una questione di civiltà”.

“Tolleranza zero sul caporalato. Quanto accaduto ad Amendolara è un crimine abominevole, si tratta di una battaglia di civiltà che non ci stancheremo mai di portare avanti”, ha concluso.

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