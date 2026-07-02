L’annuncio di Clemente Mastella: “Sono malato, pregate per me”

BENEVENTO (ITALPRESS) – “A tutti chiedo di pregare per me. Anche io sono malato, spero di farcela”. Lo ha detto, con la voce rotta dall’emozione, il sindaco di Benevento Clemente Mastella, durante la prima celebrazione al Duomo del nuovo arcivescovo Michele Autuoro per la festa della Madonna delle Grazie, patrona del Sannio ricordata oggi. Le parole dell’ex guardasigilli sono state accolte da un sentito applauso dei tanti fedeli presenti nella Basilica di Benevento.

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