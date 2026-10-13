Papa Leone, oggi il ricovero al Gemelli. Annullate tutte le udienze fino al 20 ottobre

**NO LIBRI** Italy, Rome, Vatican, 2025/8/24.Pope Leo XIV during his first Reginal Caeli prayer from the main central loggia of St Peter's basilica in The Vatican. Photograph by VATICAN MEDIA / Catholic Press Photo

CITTÀ DEL VATICANO (ITALPRESS) – Il ricovero di Papa Leone XIV al Policlinico Gemelli è previsto oggi in tarda mattinata. Lo riferisce la Sala Stampa Vaticana.

A causa del ricovero ospedaliero, tutte le udienze di Papa Leone XIV in programma fino a martedì 20 ottobre sono state annullate. Lo fa sapere la Prefettura della Casa Pontificia.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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