Papa Francesco, l’omaggio dei leader politici e religiosi di Malta “Pastore di pace”

PALERMO (ITALPRESS) – I leader politici e religiosi di Malta hanno espresso sentiti omaggi in seguito alla scomparsa di Papa Francesco all’età di 88 anni, ricordandolo come un faro globale di pace, compassione e umiltà. La Presidente Myriam Spiteri Debono ha onorato l’eredità del Pontefice, dichiarando: “Papa Francesco sarà ricordato per la sua umiltà, l’attenzione particolare che ha riservato durante il suo pontificato ai poveri e agli emarginati, nonché per il suo costante impegno per la pace internazionale e la riconciliazione tra i popoli”.

Il Primo Ministro Robert Abela ha condiviso sentimenti simili, descrivendo Papa Francesco come “una voce forte a favore della pace e dei più vulnerabili”. Ricordando le sue recenti dichiarazioni, Abela ha osservato: “Solo ieri ha parlato in favore della pace. Le questioni sociali che ha portato alla ribalta, insieme alle sue riforme all’interno della Chiesa cattolica, definiscono un pontificato significativo – uno che Malta ha avuto la fortuna di vivere in prima persona durante la sua visita.” Il Primo Ministro ha inoltre condiviso riflessioni personali sui suoi incontri con Papa Francesco, descrivendo la visita del Pontefice a Malta nel 2022 come “un’occasione meravigliosa, in cui il nostro popolo ha accolto il Papa calorosamente ovunque andasse. A livello personale, conserverò con affetto gli incontri che io e la mia famiglia abbiamo avuto con lui”.

Il Leader dell’Opposizione Bernard Grech ha definito Papa Francesco un “pastore di pace, umiltà e gentilezza”. Ha lodato l’umanità del Pontefice, affermando: “La sua saggezza, la sua profonda umanità e il suo amore hanno toccato i cuori di molti, compreso il popolo maltese”. Il Presidente del Parlamento Anglu Farrugia si è unito agli omaggi, sottolineando l’eredità di Papa Francesco come figura spirituale globale. “Si è distinto per la sua umiltà, la compassione e l’impegno per la giustizia, la pace e la dignità dei popoli,” ha dichiarato Farrugia. L’arcivescovo Charles Scicluna ha detto che dovremmo pregare per lui e continuare a ricordarlo come “il missionario della misericordia di Dio”. Ha ricordato che è stato nel 2016 quando Papa Francesco ha lanciato il Giubileo della Misericordia e come la sua pastorale abbia sempre avuto l’obiettivo di essere vicina a coloro che hanno più bisogno della misericordia di Dio.

Anche la Presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha reso omaggio al Pontefice. “Il mondo ha perso un uomo che, attraverso la compassione, l’amore e il coraggio, ha incarnato la speranza,” ha detto. “Il suo sorriso ha toccato i cuori delle persone in tutto il mondo, e il fatto che parlasse a tutti lascerà un segno duraturo in molte vite”.

Durante il suo pontificato, Papa Francesco è stato il terzo Pontefice a visitare Malta, dopo Giovanni Paolo II e Benedetto XVI. La sua visita nell’aprile 2022, rinviata due volte a causa della pandemia di COVID-19, è stata caratterizzata da forti appelli alla compassione, alla solidarietà con i migranti e alla lotta contro la corruzione. Presso il John XXIII Peace Lab a Hal Far, ha esortato Malta a continuare ad aprire il cuore a chi è nel bisogno.

Papa Francesco, il 266º Pontefice della Chiesa Cattolica, è deceduto dopo una lunga vulnerabilità a problemi polmonari, una condizione che risale alla sua giovinezza, quando gli fu asportata una parte del polmone a causa di una grave polmonite. Lascia un’eredità trasformativa, avendo nominato 163 cardinali provenienti da 76 Paesi, inclusi 25 Paesi mai rappresentati prima nel Collegio cardinalizio. Tra questi, il cardinale gozitano Mario Grech, da lui nominato Segretario Generale del Sinodo dei Vescovi, che ora figura tra gli elettori del successore di Papa Francesco. Mentre da tutto il mondo arrivano tributi, Malta si unisce alla comunità globale nel lutto per la perdita di un Papa che ha profondamente plasmato la Chiesa moderna e ha ispirato persone di ogni estrazione sociale con il suo incessante appello alla giustizia, alla dignità e alla pace.

