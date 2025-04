Papa Francesco, i cristiani di Gaza “Giorno triste per la comunità”

GAZA (ITALPRESS) – “È sicuramente un altro giorno triste per Gaza. Soprattutto per la comunità cristiana cattolica qui”. E’ quanto riferisce il reportage di Al Jazeera tra i cristiani che vivono a Gaza. L’articolo ricorda che l’ultimo discorso del Papa su Gaza è stato ieri, quando ha chiesto l’invio immediato di aiuti umanitari. “È considerato uno dei leader che facevano sentire maggiormente la propria voce su Gaza. Ha sempre condannato la guerra a Gaza, chiedendo sempre un cessate il fuoco e la fine di questo conflitto. Secondo i membri della comunità cristiana della Striscia, il Pontefice era in contatto quotidianamente, chiedendo loro di cosa avessero bisogno e cosa stessero affrontando, soprattutto perché questa comunità è stata attaccata più volte nel corso di questa guerra. In questa fase, i palestinesi hanno bisogno di qualcuno che li sostenga, li difenda e li sostenga. E il Papa è stato uno di questi leader”, si legge nell’articolo di Al Jazeera.

