ROMA (ITALPRESS) – Papa Francesco è stato dimesso dal Policlinico Gemelli. Il Pontefice è stato salutato da una folla di persone, che insieme a stampa e fotografi si sono sistemati davanti l’uscita del nosocomio. Il Papa, sorridente, ha salutato i medici prima di salire in auto alzandosi in piedi. E’ rimasto in ospedale per 10 giorni in seguito all’operazione di laparotomia e plastica della parete addominale con protesi. Il “decorso clinico è proseguito regolarmente e fino all’ultimo bollettino “gli esami ematochimici sono risultati nella norma”.

“Sarà un papa piu forte” ha detto Sergio Alfieri, il chirurgo che ha operato il Pontefice al Policlinico Gemelli. “Quanto durerà la convalescenza? Lui ha già cominciato a lavorare, lo attendono impegni importanti che osserverà. Il Santo padre ha voluto ringraziare tutto il personale, gli operatori sanitari, la direzione, ha avuto un colloquio personale con un collega che non sta bene, ha voluto osservare anche il ministero sacerdotale. Cosa ci ha detto? Grazie, pregare per me. Il papa sta meglio di prima”.

– foto: agenzia fotogramma

