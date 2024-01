Pap test “in nero”, interdetto primario di ginecologia a Saronno

VARESE (ITALPRESS) - I Finanzieri della Guardia di Finanza di Varese hanno eseguito un provvedimento di interdizione dall’esercizio della professione di medico per la durata di un anno e sequestrato 70.000 euro, nei confronti di un ginecologo in servizio presso una struttura ospedaliera di Saronno, avrebbe effettuato degli esami diagnostici dietro pagamento "in nero". tvi/gsl