Modena, Lepore “Grazie a chi è intervenuto, c’è stata comunanza di intenti”

BOLOGNA (ITALPRESS) - "Vogliamo ringraziare il presidente della Repubblica e la presidente Meloni per essere venuti insieme, un segnale molto importante di vicinanza ai familiari e alle vittime di questa tremenda tragedia che è avvenuta a Modena. Vogliamo in particolare ringraziare tutto il personale sanitario della nostra Regione, delle aziende sanitarie, dell'emergenza del 118. Proprio di fronte al Presidente Mattarella abbiamo sentito raccontare esattamente come è avvenuto l'arrivo in poche decine di minuti di due elicotteri più le ambulanze, sia da Modena che da Bologna. Di fronte a noi hanno descritto anche la modalità di intervento e davvero siamo orgogliosi di questo sistema che, a partire da queste professionalità incredibili, in questo momento sta aiutando questi pazienti ad affrontare questo percorso complicato". Lo ha affermato Matteo Lepore, sindaco di Bologna, al termine della visita del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e della Premier Giorgia Meloni, ospedali di Baggiovara (Modena) e Bologna. "Davvero vogliamo ringraziare tutti i soccorritori e il personale sanitario perché stanno facendo di tutto per cercare di salvare queste vite, così come vogliamo ringraziare i cittadini che sono intervenuti perché anche nella descrizione di questo intervento ci è sembrato davvero importante che subito persone formate abbiano fermato un'emorragia, aiutato col proprio cellulare i medici del coordinamento a intervenire. Quindi davvero è stata una comunanza di intenti che è subito intervenuta", ha aggiunto. xt1/sat/mca3