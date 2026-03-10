Pantaleone (ADMO Sicilia) “Nostra mission reclutare giovani potenziali donatori”

PALERMO (ITALPRESS) - "La giornata di oggi è dedicata alla donazione in genere, quindi la donazione di organi, la donazione di sangue e la donazione di cellule staminali, o midollo. Noi ci occupiamo di donazione di cellule staminali, importantissime. La nostra mission è reclutare giovani di 18-35 anni che si rendano disponibili a diventare potenziali donatori". Lo ha detto Simona Pantaleone, presidente ADMO Sicilia, spiegando l'obiettivo dell'attività dell'associazione a margine della giornata "Donare è donarsi", l'iniziativa dedicata alla sensibilizzazione sulla donazione di organi, sangue e cellule staminali che si è svolta all'Università degli Studi di Palermo. Pantaleone ha evidenziato l'importanza di coinvolgere i giovani tra i 18 e i 35 anni, invitandoli a diventare potenziali donatori attraverso una semplice tipizzazione, per essere inseriti nel registro nazionale IBMDR. "La sezione di Palermo è nata a ottobre del 2023, però già da allora abbiamo fatto più di 700 tipizzazioni. Entriamo nelle scuole, nell'università, nelle piazze dove pensiamo di poter trovare giovani che si rendano disponibili".