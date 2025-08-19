Panariello “Pippo Baudo è il santo patrono del varietà”

ROMA (ITALPRESS) - "Lo considero il santo patrono del varietà che purtroppo sta un po’ scomparendo e che invece andrebbe rivalutato, perché è una forma di spettacolo di cui abbiamo il copyright”. Lo ha dichiarato Giorgio Panariello, giunto insieme a Marco Masini, alla camera ardente di Pippo Baudo allestita al Teatro delle Vittorie. “Spero che questa scomparsa possa aver acceso un faro sul varietà che se ne sta andando”, ha aggiunto. xl5/sat/gtr