ROMA (ITALPRESS) – Il Palmeiras come prima del girone, l’Inter Miami come seconda, il Porto eliminato insieme all’Al Ahly. Questi i verdetti del girone A del Mondiale per Club dopo le due gare che si sono disputate nella notte italiana, entrambe finite in parità e con tanti gol. Lo spareggio tra le prime si è chiuso sul 2-2 ed è un risultato che permette ai brasiliani di passare agli ottavi come primi del gruppo e di trovare sulla strada per i quarti i connazionali del Botafogo.

Il 2-2 con i padroni di casa dell’Inter Miami matura in rimonta per il Palmeiras che si trova sotto di due reti (Allende al 16° e Suarez al 65°), ma nel finale trova la forza per rispondere con i gol di Paulinho (80°) e Mauricio (87°). Il 2-2 finale mette Messi e compagni di fronte al Psg campione d’Europa e per il fuoriclasse argentino sarà una sfida da ex di grande interesse, anche perché il divorzio con i parigini non è stato semplice.

Torna a casa il Porto che chiude con un pirotecnico 4-4 contro l’Al Ahly. Di Mora, William Gomes, Samu e Pepe le reti dei portoghesi, mentre il trascinatore degli egiziani è il palestinese Wessam Abou Ali che realizza una tripletta. Del tunisino Mohamed Ali Ben Romdhane l’altro gol. Porto e Al Ahly chiudono con 2 punti, a -3 da Palmeiras e Inter Miami, avanti con 5 punti a testa e con i brasiliani primi per la migliore differenza reti nei confronti degli statunitensi.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).