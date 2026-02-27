Palermo ricorda Fragalà, Lagalla “Aveva massimo rispetto per gli altri”

PALERMO (ITALPRESS) - “Fragalà era un amico, un collega di università, una persona che ha vissuto un'intensa esperienza umana, professionale, accademica, sempre con garbo, sempre con distinzione, sempre con piena attenzione ai valori e massimo rispetto per gli altri”. Così il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, a margine di un convegno, presso la Società Siciliana di Storia Patria, a Palermo, organizzato per ricordare l'avvocato e parlamentare di An, Enzo Fragalà, morto il 26 febbraio del 2010, in seguito ad un brutale pestaggio avvenuto a pochi passi dal suo studio, in via Turrisi, nel capoluogo siciliano. xd6/vbo/gsl