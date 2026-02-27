Home Video News Sicilia Palermo ricorda Fragalà, figlia Marzia “A me manca, ma lo ricordo ogni...
Palermo ricorda Fragalà, figlia Marzia “A me manca, ma lo ricordo ogni giorno”
PALERMO (ITALPRESS) - “Oggi è una bella giornata perché si sono riuniti tanti amici, tanti colleghi, tante autorità tutte amiche di mio padre, tutte che lo vogliono ricordare con affetto perché mio padre è una persona che manca a questa città”. Così Marzia Fragalà, figlia di Enzo, a margine di un convegno per il ricordo del padre, morto il 26 febbraio del 2010, in seguito ad un brutale pestaggio avvenuto a pochi passi dal suo studio, in via Turrisi, a Palermo. “Mio padre è stato un padre affettuoso, un padre presente, un padre con cui avevo un legame fortissimo. Noi condividevamo tantissime passioni insieme, oltre appunto poi aver intrapreso anche la sua professione. A me manca, ma io lo ricordo ogni giorno”. xd6/vbo/gsl