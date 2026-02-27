Palermo ricorda Fragalà, figlia Marzia “A me manca, ma lo ricordo ogni giorno”

PALERMO (ITALPRESS) - “Oggi è una bella giornata perché si sono riuniti tanti amici, tanti colleghi, tante autorità tutte amiche di mio padre, tutte che lo vogliono ricordare con affetto perché mio padre è una persona che manca a questa città”. Così Marzia Fragalà, figlia di Enzo, a margine di un convegno per il ricordo del padre, morto il 26 febbraio del 2010, in seguito ad un brutale pestaggio avvenuto a pochi passi dal suo studio, in via Turrisi, a Palermo. “Mio padre è stato un padre affettuoso, un padre presente, un padre con cui avevo un legame fortissimo. Noi condividevamo tantissime passioni insieme, oltre appunto poi aver intrapreso anche la sua professione. A me manca, ma io lo ricordo ogni giorno”. xd6/vbo/gsl