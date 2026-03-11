Palermo, Lagalla “Cittadinanza onoraria a padre Fasullo tributo di gratitudine”

PALERMO (ITALPRESS) - "È un tributo da un lato di gratitudine e dall'altro di riconoscimento di un impegno sociale, teologico che avvicina la comunità al pensiero in un tempo in cui di pensiero profondo c'è tanto bisogno". Lo ha detto il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, a margine del conferimento della cittadinanza onoraria di Palermo a padre Nino Fasullo nel corso di una cerimonia ufficiale svoltasi a Palazzo Palagonia. xd6/pc/mca1