Palermo, Lagalla “12 milioni di euro per il progetto di rigenerazione del verde”
PALERMO (ITALPRESS) - “Questo piano arricchisce l’attività che l’assessorato all’Ambiente sta mettendo in campo, grazie a un accordo quadro che vale 12 milioni di euro e oggi ci consentirà di quadruplicare il ritmo delle potature in città". Così Roberto Lagalla, sindaco di Palermo, a margine della presentazione del progetto di rigenerazione urbana a Palazzo Palagonia. "Il lavoro non si è mai arrestato, sia pure con le potenzialità derivanti dalle risorse disponibili in termini sia economici che di personale. Non si è inoltre mancato di fare una diagnosi precisa dello stato di salute di tutti gli alberi: quelli a rischio sono stati diagnosticati o sono in fase di diagnosi. Anche con queste giornate particolarmente ventose il numero di incidenti legati ad alberi si è particolarmente ridotto: anche questo è frutto di un lavoro puntuale che prevede programmazione, pianificazione e operatività”, ha aggiunto. xd8/vbo/mca3