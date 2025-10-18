Palermo, controlli a tappeto nel quartiere Brancaccio: 21 denunce

PALERMO (ITALPRESS) – I Carabinieri della Compagnia Palermo Piazza Verdi nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio, hanno effettuato un’attività mirata al contrasto alla illegalità diffusa nel quartiere Brancaccio. In Piazzale Ignazio Celona, i militari della Stazione di Brancaccio coadiuvati nelle fasi esecutive sia dal personale delle Stazioni Centro, Piazza Marina, Oreto, Mezzo Monreale e Villagrazia sia dai tecnici dell’Enel, hanno denunciato in stato di libertà 20 palermitani di età compresa tra i 24 e gli 84 anni, la maggior parte già noti alle forze di polizia, per furto aggravato.

Le ispezioni all’interno delle unità immobiliari occupate dagli indagati, ha permesso di riscontrare la presenza di pericolosi allacci abusivi alla rete pubblica che, consentiva la fruizione di energia in assenza di regolare contratto di fornitura. Nel medesimo contesto operativo, unitamente al personale della Polizia Municipale, i Carabinieri hanno notificato un provvedimento di sequestro preventivo al titolare 48enne di un panificio che, è stato anch’egli deferito in stato di libertà per detenzione di alimenti e derrate alimentari in cattivo stato di conservazione, commercio di sostanza nocive, vendita di alimenti non genuini e getto pericoloso di gas, vapori e fumi.

– Foto ufficio stampa Carabinieri –

(ITALPRESS).