Palermo, Carta “Forum Stakeholders Unipa cruciale per le trasformazioni urbane”

PALERMO (ITALPRESS) - "Il Forum degli Stakeholders ha un ruolo cruciale perché ci permette di affrontare la questione delle trasformazioni urbane non in termini di integrazione e aggiunta della componente ecologica e ambientale della città, ma di un profondo ripensamento della città stessa in termini di metamorfosi". Lo ha detto Maurizio Carta, assessore comunale di Palermo alla Rigenerazione Urbana.(ITALPRESS) xd8/trl/gsl