Changan in Italia, piano da 100 dealer e centro design a Torino

MILANO (ITALPRESS) - "Chang" in cinese significa lunga durata e "An" vuol dire pace e stabilità. Dall'unione di queste due parole nasce Changan, storico marchio automobilistico cinese, approdato in Europa nel 2025 con un progetto di lungo periodo. Attivo con un design center a Torino, il brand lancia modelli elettrici e ibridi come S05, S07 e Q05. L’obiettivo è rafforzare la presenza nel mercato europeo e conquistare la fiducia dei consumatori attraverso design, tecnologia e servizi dedicati. In Italia punta su una rete di vendita in crescita e su una strategia centrata su qualità e soddisfazione del cliente. Centrale anche lo sviluppo di servizi post-vendita e assistenza per garantire continuità e affidabilità. Italpress ha intervistato Giuseppe Graziuso, direttore vendite e sviluppo rete per Changan in Italia. col3/gsl