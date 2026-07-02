Malfatti “Sport azzurro al top, questo dà ancora più carica e fiducia”

FIRENZE (ITALPRESS) - "Per me è una grande emozione essere qui insieme a tanti atleti e tra tanti valori che lo sport sa trasmettere. Un momento che ricordo e che porto con me è quando, a seguito di un infortunio grave che ho avuto, ho sentito la vicinanza di tutto lo sport. Questo è qualcosa che fa piacere". Lo ha detto Michele Malfatti, pattinatore di velocità azzurro, fra i premiati della trentesima edizione del Premio internazionale Fair Play Menarini. "L'Italia sta vivendo un momento di altissimo livello. Questo dà ancora più carica e fiducia per migliorarsi sempre di più", ha aggiunto. f39/xb8/xr5/gm/azn