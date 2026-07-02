Palmisano “Agli Europei per alzare l’asticella, punto alla quarta Olimpiade”

FIRENZE (ITALPRESS) - "Voglio arrivare all'Europeo sì da campionessa in carica, ma anche fare il possibile per riagguantare questa posizione che per me non è scontata, e anzi la trovo molto difficile". Lo ha detto la marciatrice azzurra, Antonella Palmisano, fra le premiate della trentesima edizione del premio internazionale Fair Play Menarini. Per gli Europei di Birmingham "mi sto allenando benissimo - ha raccontato Palmisano -. Maria Perez è la mia rivale più temibile. La trovo veramente una rivale quasi imbattibile, la metto ai livelli di Mo Farah, di Bolt, di Duplantis, perché per me è la marciatrice più forte negli ultimi anni. Però a noi atleti piace alzare l'asticella, è un po' l'adrenalina che ci spinge ogni giorno". "Lavoriamo per le Olimpiadi 2028, è normale che io voglia essere competitiva sempre e ad oggi dico di esserlo ancora, di avere voglia di provare la mia quarta Olimpiade", ha sottolineato la classe '91 di Mottola. f39/xb8/xr5/gm/azn