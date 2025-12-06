PALERMO (ITALPRESS) – “Le iniziative che nel corso dell’anno hanno animato questo momento di consapevolezza, ma anche di responsabilità, ospitato dalla Città di Palermo, hanno offerto un contributo rinnovato e concreto al contrasto verso ogni forma di povertà ed emarginazione, alla tutela della dignità umana, all’affermazione dei diritti e alla promozione della crescita delle comunità e delle istituzioni locali”. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, intervenendo all’evento di chiusura di “Palermo capitale italiana del volontariato 2025” che si è svolto questa mattina al Teatro Massimo.

Alla cerimonia è intervenuto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che è stato accolto, al suo arrivo, dal presidente della Regione. “La sua presenza – ha detto Schifani – ha voluto ulteriormente onorare e sottolineare il rilievo che la nostra Repubblica riconosce al volontariato”. “La valorizzazione delle politiche sociali, della ricchezza rappresentata dal pluralismo sociale e dell’integrazione socio-sanitaria – ha aggiunto Schifani – costituiscono per il governo regionale elementi centrali per garantire piena inclusione e tutela della dignità dei nostri concittadini più deboli. Per questo siamo intervenuti a livello normativo destinando ingenti risorse della programmazione europea e dei fondi di sviluppo e coesione per contrastare le marginalità e le devianze a partire dalla drammatica diffusione della dispersione scolastica e delle droghe, in particolare il crack”.

Il presidente della Regione, citando Papa Francesco, ha poi rimarcato il ruolo del volontariato, in una logica di sussidiarietà orizzontale, al fianco delle istituzioni. “I dati dell’economia siciliana – ha detto – evidenziano una crescita assai rilevante in termini di prodotto interno lordo e di riduzione della disoccupazione, ma non sempre questo si traduce in un contenimento del disagio sociale”.

“Intendiamo proseguire con il massimo impegno, nel sostegno delle politiche sociali e di solidarietà, in una logica – ha concluso Schifani – che non individui il volontariato in termini semplificati di mera supplenza o di pura sostituzione. Per centrare l’obiettivo abbiamo necessità di voi perché non è possibile vivere indifferenti davanti al dolore, al disagio, alle crescenti povertà”. In conclusione, il presidente della Regione ha rivolto un ringraziamento a chi ha organizzato e collaborato per la riuscita di “Palermo capitale italiana del volontariato 2025” e tutto il mondo del terzo settore che “rappresenta “la quarta gamba” della nostra comunità – ha detto – una grande ricchezza italiana e una realtà essenziale per il nostro Paese”. Schifani ha infine augurato buon lavoro alla città di Modena che raccoglie il testimone per il prossimo anno.

