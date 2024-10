Palermo, Brionne “Una ‘missione’ sensibilizzare giovani su rifiuti”

PALERMO (ITALPRESS) - "Casa Corepla riproduce esattamente un appartamento, il luogo per eccellenza in cui si consumano gli imballaggi in plastica perché vogliamo permettere ai bambini, in quanto cittadini di domani, di capire esattamente cosa va nella raccolta differenziata della plastica e quindi assicurarci un riciclo di qualità. Abbiamo coinvolto oltre mille bambini, sapendo che faranno da moltiplicatori con le famiglie portando un messaggio di sensibilizzazione e coinvolgendo i più grandi in quella che per tutti noi è una missione". Lo ha detto la responsabile comunicazione di Corepla, Eleonora Brionne, in occasione della presentazione al Forum di Palermo di Casa Corepla, il laboratorio formativo itinerante per le scuole ideato dal Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Plastica. xd8/col3/gtr