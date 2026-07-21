Mondiali Hong Kong 2026, domani i primi azzurri in pedana

HONG KONG (CINA) (ITALPRESS) – Il fiorettista Tommaso Marini e la spadista Gaia Caforio saranno i primi azzurri a salire in pedana nel Campionato del Mondo di Hong Kong 2026.

Domani, infatti, all’Asia World Expo sono in programma le qualificazioni di fioretto maschile e spada femminile che metteranno in palio i pass per il tabellone principale da 64 atleti che andrà in scena sabato 25 luglio, prima giornata in cui si assegneranno le medaglie iridate.

Sono già ammessi di diritto i “top 16” del Ranking mondiale, altri 16 posti saranno assegnati al termine della fase a gironi, gli ultimi 32 qualificati scaturiranno dai turni preliminari ad eliminazione diretta.

Nel fioretto maschile per l’Italia del CT Simone Vanni sono già al tabellone principale Guillaume Bianchi (numero 3 del seeding), Filippo Macchi (7) e Tommaso Martini (9), mentre per Tommaso Marini, campione del mondo individuale a Milano 2023 e argento l’anno precedente al Cairo, ci sarà da affrontare la giornata di domani in quanto numero 19 del Ranking.

Stesso discorso nella spada femminile per Gaia Caforio, campionessa europea under 23 e oggi 53^ del seeding, che dovrà provare a raggiungere le tre azzurre del Commissario tecnico Dario Chiadò. Sono infatti già nel gruppo d’élite le teste di serie Alberta Santuccio (numero 2 al mondo), Giulia Rizzi (8) e Rossella Fiamingo (14).

-Foto ufficio stampa Federscherma-

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