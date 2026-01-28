Palermo, Alongi “Interverremo sulle potature per circa 10 mila alberi nel 2026”

PALERMO (ITALPRESS) - "Interverremo sulle potature per circa 10 mila alberi nel 2026, per colmare tutte le necessità delle otto circoscrizioni di Palermo, ma anche sulla sistemazione dei marciapiedi pericolanti a causa delle radici degli alberi: partiremo con via Circe, via La Malfa e via Monte San Calogero. Presentiamo inoltre uno studio sulla storia di ogni singolo albero presente a Palermo: siamo riusciti a fare i gemelli digitali, quindi i cittadini potranno entrare su un sito e scoprirne dimensioni, assorbimento di anidride carbonica, produzione di ossigeno, altezza e chioma. Lasciamo anche ai posteri uno studio dettagliato, che potrei definire il piano regolatore del verde di Palermo: siamo riusciti a fare già 21 mila piante su 31 mila nelle vie più importanti della città, a seguire monitoreremo le altre 70 mila piante presenti a Palermo". Così Pietro Alongi, assessore comunale all'Ambiente della città di Palermo, a margine della presentazione del progetto di rigenerazione urbana a Palazzo Palagonia.