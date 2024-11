PALERMO (ITALPRESS) – “Il silenzio uccide, il rispetto salva”: parole che risuonano quasi come un monito affinchè la violenza sulle donne diventi una piaga sempre meno pervasiva.

Combatterla è un dovere, portato avanti anche con azioni simboliche come può essere l’inaugurazione di una panchina rossa, che racchiude al proprio interno l’oggetto fisico in cui custodire la memoria delle vittime di femminicidio e il colore simbolo della lotta al fenomeno: l’ultima è stata presentata stamattina a Villa Trabia su iniziativa congiunta del Comune di Palermo, del Rotary Club Palermo e del Club Palermo Centro.

L’evento si inserisce nel solco degli appuntamenti organizzati per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, in programma domani. Un anno fa era stata scelta Villa Sperlinga per l’inaugurazione di una panchina rossa (poi vandalizzata), mentre quest’anno è toccato a Villa Trabia.

Il messaggio più forte che emerge dall’evento è la necessità di un coordinamento istituzionale non solo per sensibilizzare sul rispetto per le donne, ma anche per aumentare i presidi al fine di evitare che ogni anno l’elenco delle vittime di femminicidio venga aggiornato con numeri inquietanti.

“Questa iniziativa dà un segnale dell’unione contro questo brutto male rappresentato dai femminicidi – sottolinea l’assessore comunale al Turismo e allo Sport, Alessandro Anello, – Bisogna insistere su interventi congiunti per sensibilizzare e aiutare: con questa panchina vogliamo dare un segnale concreto della presenza dell’amministrazione comunale, sappiamo che non è facile sconfiggere questo fenomeno e in questo senso serve l’impegno di tutti”.

