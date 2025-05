PALERMO (ITALPRESS) – Open day di Ortopedia il 17 maggio dalle 14 alla Casa di cura Villa Serena di Palermo.

Il dottor Giovanni Furnari, che si insedia alla guida dell’Unità funzionale di Ortopedia, mette a disposizione dei pazienti le più aggiornate competenze chirurgiche per interventi di protesi mininvasiva di anca, di ginocchio e di chirurgia protesica della spalla, in convenzione col sistema sanitario regionale, eseguiti con tecniche innovative e un ambulatorio aperto a tutti i cittadini.

“Questo – dichiara Furnari, specialista in ortopedia e traumatologia formatosi in diversi ospedali della penisola e con una lunga esperienza all’Humanitas di Rozzano – mi rende particolarmente orgoglioso e rappresenta per la nostra equipe un traguardo per garantire cure ortopediche di eccellenza sul nostro territorio al fine di diminuire la migrazione sanitaria di tutti quei pazienti costretti a spostarsi presso strutture del Nord Italia. Il nostro obiettivo”, prosegue Furnari, “è quello di portare avanti il lavoro svolto dall’equipe del dottor Fabio Cividini, che tuttora opera qui a villa Serena, ma anche quello di creare in futuro un’ortopedia 4.0 cercando di sviluppare progetti innovativi”.

Tra le tecniche che utilizza Furnari, ci sono anche procedure che prevedono la possibilità di utilizzare cementi ossei e altre protesi ad alta stabilità, ottime anche per gli interventi che necessitano di un risparmio dei tessuti presenti. Si tratta di una soluzione indicata anche per anziani con grandi difficoltà.

L’equipe di Furnari, che sarà affiancato dal dottor Paolo Scasso per la chirurgia della spalla, eseguirà interventi in convenzione col SSR con tecniche all’avanguardia come la via di accesso anteriore diretta mininvasiva all’anca sia tradizionale che con accesso chirurgico di tipo bikini, sia protesi di ginocchio mini invasive con allineamento funzionale e cinetico e svolgerà attività ambulatoriale.

