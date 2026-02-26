Palermo, a Brancaccio avviati i lavori per asilo nido. Lagalla “Impegno morale”

PALERMO (ITALPRESS) - E' stato avviato stamattina l'iter per i lavori di realizzazione dell'asilo nido I piccoli di padre Puglisi, situato nel cuore di Brancaccio e fortemente voluto dal beato assassinato da Cosa nostra nel 1993. La struttura è destinata ad accogliere sessanta bambini dai tre mesi ai tre anni di vita, mentre il completamento dei lavori è previsto tra fine 2026 e la prima metà del 2027. "È un passo atteso da tempo - ha dichiarato il sindaco di Palermo Roberto Lagalla - Quest'opera, concepita e avviata con una collaborazione a livello nazionale che ha fatto sì che il progetto potesse essere fruito dal Comune, ha trovato in passato un blocco che sembrava una maledizione"