Padre Fasullo “Accolgo cittadinanza onoraria Palermo, rappresenta persone umili”

PALERMO (ITALPRESS) - "Sono molto grato al sindaco, al comune, che ha pensato a me, persona umile, quindi sono contento. Accolgo questa onorificenza che rappresenta anche le persone umili della città". Sono le parole di Padre Nino Fasullo a margine del conferimento della cittadinanza onoraria di Palermo nel corso di una cerimonia ufficiale svoltasi a Palazzo Palagonia. xd6/pc/mca1