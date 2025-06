ROMA (ITALPRESS) – Potrebbe essere stato ritrovato il corpo di padre Paolo Dall’Oglio in una fossa comune in Siria. A riferirlo è il settimanale Oggi, che ha sentito il vescovo di Qamishlie nel Nord del Paese. Il nunzio apostolico di Damasco, cardinale Mario Zenari, però, invita alla prudenza: non c’è infatti al momento nessuna conferma del fatto che il corpo ritrovato in una fossa comune in Siria sia quello di Padre Dall’Oglio. “Serve molta prudenza, si vedrà nei prossimi giorni”, ha detto il cardinale Zenari a Rai News 24. La fossa comune in questione si troverebbe nei pressi della località di Raqqa.

La fossa comune sarebbe stata trovata da un gruppo di scavatori che fanno capo alle Forze democratiche siriane (Sdf), si apprende da fonti della Farnesina, che precisano come il Vescovo locale abbia chiesto l’intervento del capo delle Sdf, Mazloum Abdi, per le verifiche necessarie. Per il momento non si hanno ancora conferme definitive, sempre secondo le fonti, che aggiungono come l’ambasciata d’Italia a Damasco sia in contatto con il Vescovo e con altre autorità per gli aggiornamenti del caso.

Scetticismo da parte della sorella del religioso, Francesca Dall’Oglio, che ha messo in dubbio la notizia del rinvenimento del corpo del fratello: “In questi anni ci sono state spesso delle fake news“, ha detto intervistata da Rai News24. “Questa per me non è una notizia vera”, ha proseguito Francesca Dall’Oglio, ricordando che “si parla di un corpo in abiti religiosi, ma mio fratello indossava abiti civili”.

