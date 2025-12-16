Pac, Tovaglieri “L’Ue continua a boicottare l’agricoltura”

STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) - “La Commissione Europea ha promesso che avrebbe fatto dei mea culpa importanti in merito al settore agricolo, rispetto al quale aveva ammesso di aver adottato delle decisioni drastiche e soprattutto dannose. A vedere però la proposta di revisione della PAC, in realtà si va nella scia di continuare a boicottare questa realtà. L'accorpamento dei fondi agricoli con quelli di coesione comporta una riduzione del 20% dei fondi per l'agricoltura: circa 80 miliardi in meno per i nostri lavoratori e produttori". Lo ha detto l'eurodeputata della Lega Isabella Tovaglieri, in un'intervista a margine della sessione plenaria del Parlamento europeo di Strasburgo. xf4/sat/mca2