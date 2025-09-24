Pac, Lollobrigida “Il fondo unico non è sufficiente, serve incrementare il budget”

ROMA (ITALPRESS) – “Siamo riusciti a ottenere una riserva di fondi destinata alla Pac all’interno del cosiddetto fondo unico. Questo però non è sufficiente, perché la risposta della Commissione prevede comunque che ciascuno Stato possa destinare quei fondi a finalità non strettamente legate allo sviluppo della sovranità alimentare europea. Se questa proposta venisse approvata, potrebbe accadere che le risorse destinate alle agricoltori siano dirottate verso altri settori. Immaginate allora un governo diverso dal nostro che decide di utilizzare quelle risorse per altre scelte, magari più convenienti in termini elettorali nell’immediato, ma che metterebbero a riso il nostro modello alimentare la tutela dell’ambiente che i nostri produttori garantiscono“. Così il ministro per l’Agricoltura e la Sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, nel corso del question time alla Camera.

“Le complesse dinamiche legate ai cambiamenti climatici, la concorrenza globale le tensioni geopolitiche richiedono oggi più che mai di incrementare e non certo di ridurre il budget destinato alla politica agricola comune. La scelta più coerente rimane quella di distinguere i fondi evitando l’istituzione di un fondo unico”, ha aggiunto il ministro.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).