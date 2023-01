BARI (ITALPRESS) – “Siamo contenti di annunciare questo grande investimento del gruppo Ovs, della portata di circa 33 milioni di euro di cui 15 agevolati dalla Regione Puglia. E’ un investimento che si pone al centro di una nuova sfida: quella che deriva dalla strategia della blue economy, ossia della Puglia come polo logistico. Esso inoltre guarda alla generazione di un centro nevralgico delle competenze di ricerca e sviluppo dell’impresa ma anche e soprattutto, grazie alla collaborazione del Politecnico, alla possibilità di dare l’opportunità a tanti giovani di trovare il loro futuro in questo territorio. A questo si aggiunge la possibilità di un investimento produttivo legato al sistema manifatturiero e che quindi pone la Puglia al centro del Mediterraneo all’interno della scelta di una multinazionale di rivedere la propria collocazione. Noi siamo contentissimi di essere non solo il sud dell’Italia, ma il centro del Mediterraneo, e convinti che questa strategia ci porterà ad attrarre nuovi investimenti”. Lo ha dichiarato stamattina a Bari l’assessore allo Sviluppo economico della Regione Puglia Alessandro Delli Noci, in occasione della presentazione del progetto di investimento del gruppo Ovs nella città di Bari che riguarda la creazione di un polo di innovazione tecnologica in collaborazione con il Politecnico e un centro logistico multifunzione in ottica di sostenibilità ed economia circolare che verrà realizzato in zona ASI.

Foto: xa2

(ITALPRESS).