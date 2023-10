VENEZIA (ITALPRESS) – Questa mattina è salpato da piazzale Roma il Vaporetto Rosa, che ha aperto ufficialmente l’Ottobre Rosa 2023, giunto alla sua nona edizione e che rappresenta la campagna di sensibilizzazione realizzata dalla presidenza del Consiglio comunale di Venezia in occasione del mese mondiale della prevenzione del tumore al seno. Il viaggio inaugurale ha fatto tappa a Ca’ Farsetti per il rituale taglio del nastro al quale hanno partecipato la presidente del Consiglio comunale, Ermelinda Damiano; la deputata Martina Semenzato; l’assessore alla Sicurezza, Elisabetta Pesce; la responsabile progetto Vaporetto Rosa per Alilaguna, Rachele Sacco; il presidente di Alilaguna, Fabio Sacco; il direttore dei Servizi Socio-Sanitari Massimo Zuin, che ha portato i saluti del giunto in rappresentanza del direttore dell’Ulss 3, Edgardo Contato e Gianpaolo Papaccio, direttore della Breast Unit del distretto sanitario e il direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica Vittorio Selle.

“E’ il sesto anno che questo vaporetto porta con sè il messaggio della prevenzione e della diagnosi precoce e siamo giunti alla nona edizione dell’Ottobre Rosa – ha commentato la presidente Damiano- Il vaporetto ha iniziato fin da subito il suo viaggio per la laguna e approderà per i prossimi lunedì di ottobre al Lido-Pellestrina, si recherà poi a Burano e S. Erasmo, arrivando successivamente nella terraferma in Darsena a Porto Marghera. La novità di quest’anno è che il mezzo acqueo si sposterà fino a Chioggia, che rientra tra i 15 comuni della Città metropolitana che hanno aderito all’Ottobre Rosa. A bordo – ha quindi aggiunto – per tutto il mese di ottobre, sarà possibile effettuare visite senologiche, assistere a delle conferenze e non per ultimo, partecipare a due appuntamenti come la Venice Hospitality Challenge e la Venice Marathon. E’ importante veicolare il messaggio che la prevenzione è vita, perché la prevenzione riguarda tutte e tutti, nel senso anche le famiglie e bisogna farne uno stile di vita. Venezia è un esempio virtuoso a livello nazionale, riconosciuto dall’azienda sanitaria locale e non solo. Il fatto che la campagna abbia coinvolto anche altre amministrazioni del territorio ne è un esempio”.

Oltre a Venezia, come detto, sono 15 i comuni della Città metropolitana, che rientrano nel distretto dell’Ulss 3 Serenissima, che hanno raccolto l’appello della presidente Damiano e che han deciso di percorrere insieme l Comune di Venezia questo percorso. Le amministraizoni che hanno aderito all’iniziativa sono Marcon, Mirano, Spinea, Mira, Mirano, Chioggia, Martellago, Fossò, Fiesso d’Artico, Campagna Lupia, Camponogara, Cavarzere, Pianiga, Quarto d’Altino, Dolo e Noale. In rappresentanza di alcuni Comuni della Città metropolitana sono intervenuti alla conferenza il sindaco di Martellago, Andrea Saccarola; il vicesindaco di Quarto d’Altino, Cristina Gasparini; l’assessore alle Politiche sociali di Dolo, Chiara Iuliano; l’assessore alle Politiche di genere e Pari opportunità di Mira, Irene Salieri, e la consigliera comunale di Chioggia, Marcella Segantin. Nel corso dell’incontro anche l’intervento del sindaco di Musile di Piave, Susanna Silvia, che ha annunciato che dal 2024 l’Ottobre Rosa si avvarrà anche della partecipazione di alcuni Comuni metropolitani del distretto Ulss 4.

Tra gli attori coinvolti nelle iniziative dell’Ottobre Rosa lin prima fila c’è la Lilt, la Lega italiana per la lotta ai tumori. Quindi Alilaguna, che ogni anno mette a disposizione il vaporetto per le attività di prevenzione e che da quest’anno approda in terraferma con un autobus rosa rigorosamente elettrico. A Ca’ Farsetti erano poi presenti in rappresentanza dell’Amministrazione, l’assessore alla Promozione del territorio, Paola Mar, e il consigliere delegato ai Rapporti con le isole, Alessandro Scarpa Marta. Presente, infine, una rappresentanza delle Commissioni delle elette delle varie Municipalità, Lilt Venezia, Avapo Venezia, Pink Lioness e Pink Fire, Europe Direct e molte altre che hanno presentato una serie di iniziative che toccheranno diversi ambiti: sport, cultura, sfilate di beneficenza, aperitivi in rosa e webinar con focus su tematiche della prevenzione dove la città di Venezia avrà un ruolo di coordinamento.

foto: ufficio stampa comune di Venezia

