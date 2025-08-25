ORISTANO (ITALPRESS) – Un 46enne emigrato, rientrato in Sardegna per partecipare a una manifestazione sportiva, è risultato positivo al virus West Nile. Si tratta dell’ottavo caso di Febbre del Nilo diagnosticato su una persona nel 2025 nella provincia di Oristano.

L’uomo, originario di un paese del Campidano oristanese, si trova ricoverato nel reparto di Neurologia dell’ospedale San Martino: le sue condizioni sono stabili e buone, riferiscono i sanitari della Asl 5. Nelle scorse settimane erano stati accertati altri sette casi: tre ultrasettantenni, tre ultrasessantacinquenni e un ultranovantenne. Attualmente, cinque di loro sono ancora ricoverati, mentre due sono stati dimessi e hanno fatto ritorno a casa.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).