Osservatorio Edison Censis, famiglie e microimprese vogliono prezzi stabili dell’energia

MILANO (ITALPRESS) – Stabilità è la parola chiave della VI edizione dell’osservatorio Edison Censis, presentato a Palazzo Edison, che da sei anni offre un patrimonio di conoscenza unico sull’evoluzione del rapporto con l’energia dei cittadini e delle imprese italiane, in particolare le più piccole.

Tra i consumatori cresce la propensione a legarsi ai fornitori con contratti pluriennali. Due terzi degli italiani sono pronti a rinunciare ai benefici di eventuali riduzioni di prezzo pur di mettersi al riparo da rialzi improvvisi, è una preferenza che attraversa tutte le fasce di reddito, dai redditi bassi (67%) a quelli alti (68%). Inoltre, il 64% è interessato a un’offerta pluriennale di almeno 5 anni a prezzo competitivo da fonti rinnovabili. Tra le microimprese, invece, il 67% teme che gravi eventi internazionali provochino rialzi dei prezzi dell’energia. In concreto, però, solo il 25% ha realizzato una diagnosi energetica per valutare i propri consumi e identificare possibili miglioramenti. E poche si metteranno in movimento nel prossimo futuro: il 63% delle imprese non ha in programma alcun intervento nei prossimi due anni. Inoltre, nove imprese su dieci non utilizzano alcuna forma di incentivo o agevolazione pubblica.

La novità più significativa per quanto riguarda le microimprese è l’emergere di una domanda di stabilità contrattuale: si registra una propensione crescente per offerte a prezzo fisso su orizzonti non solo brevi. Il 71% delle imprese intervistate considera importanti le offerte a prezzo fisso anche per 12 o 24 mesi. Circa l’80% dei consumatori nel mercato libero indica l’affidabilità del fornitore come uno degli aspetti più apprezzati. E l’85% degli italiani è soddisfatto del proprio fornitore di elettricità, il 78% di quello del gas.

“Rinnoviamo la nostra promessa ai clienti: ascoltarli attivamente e dialogare con loro per comprenderne esigenze e aspettative a cui rispondiamo con soluzioni personalizzate, capillarità della nostra presenza sul territorio e on line e personale qualificato. Comprendiamo l’esigenza di stabilità e per questo abbiamo lanciato l’offerta Edison Sweet Luce e Gas a prezzo fisso. Abbiamo inoltre presentato a Enna l’offerta Edison 5xTe Luce Km0 che unisce prezzo fisso per 5 anni, bonus crescenti in bolletta ed energia a km0: il primo tassello di una strategia che coinvolgerà altre province italiane”, ha dichiarato Massimo Quaglini, amministratore delegato di Edison Energia.

“Infine, dall’Osservatorio di quest’anno emerge che la maggioranza delle microimprese non ha tempo per dedicarsi alle questioni energetiche: per questo le affianchiamo nell’accesso agli incentivi e misure agevolate, con consulenza dedicata e percorsi concreti che aiutino a trasformare i progetti in investimenti sostenibili e convenienti”, ha concluso.

“In questa nuova complessa fase del settore dell’energia, emerge come vera e propria novità del momento una forte richiesta di stabilità, sia dalle famiglie che dalle microimprese. In questi anni sono cresciute nelle famiglie la capacità di gestire con una certa oculatezza i consumi energetici quotidiani, la consapevolezza dell’importanza dell’efficientamento energetico e l’attenzione alle forme di autoproduzione. Le microimprese, invece, pur molto attente all’energia, non riescono ancora a dedicargli il tempo, l’attenzione e le risorse necessarie. Per questo resta alta la loro richiesta di accompagnamento nel trovare le soluzioni organizzative e di investimento funzionali ad una migliore gestione dell’energia”, ha sottolineato Massimiliano Valerii, consigliere delegato del Censis.

– Foto ufficio stampa Edison –

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